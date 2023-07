Succès personnel et professionnel: Connaissez-vous le «pretty privilege»?

Qui dit attractivité, dit attention

Sur TikTok, des milliers d’utilisateurs partagent les privilèges qu’ils doivent à leur physique. Qu’il s’agisse d’un café gratuit ou d’une offre d’emploi, Internet regorge de ce genre d’anecdotes. Et le pretty privilege n’est manifestement pas uniquement propre à Hollywood et à TikTok.

«Il a été prouvé à maintes reprises que les individus au physique attrayant sont avantagés à presque tous les égards de la vie», explique Janek Lobmaier, professeur à l’institut de psychologie de l’Université de Berne. Selon lui, cela commence dès le plus jeune âge et se poursuit tout au long de la scolarité et de la vie professionnelle.

Appliqué au monde du travail, cela signifie que «les personnes qui ont une belle photo sur leur CV auront plus de chances d’être conviées à un entretien», explique Janek Lobmaier qui ajoute qu’«il y a peut-être le sentiment que la personne est particulièrement intelligente en raison de son physique attrayant. Cela peut conduire à ce qu’on lui accorde plus d’attention».

Qu’est-ce-que la beauté?

Mais qu’est réellement la beauté? «On peut définir la beauté comme on veut. Dans le domaine de la recherche, on parle plutôt d’attractivité», explique l’expert. Et dans ce milieu, tout le monde s’accorde à dire que «si l’on soumettait des portraits à des gens et qu’on leur demandait lesquels ils trouvent beaux, les avis seraient concensuels, que le panel de personnes interrogées compte 20 ou 20 000 individus, car nous avons tous plus ou moins les mêmes représentations de la beauté» explique Janek Lobmaier. En font notamment partie la symétrie des traits du visage, des caractéristiques de santé comme une peau saine et des caractéristiques spécifiques au sexe.