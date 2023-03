Bilan climatique à la carte: Connaissez-vous l’empreinte carbone d’une entrecôte au beurre à l’ail?

D’après le site du restaurant, son chef de cuisine, Markus Schenk, dont l’établissement a été récompensé de 15 points au Gault et Millau, n’a pas pour but de faire peur ou d’imposer quelque chose au client, mais d’informer et d’être transparent. Exemple: l’entrecôte au beurre à l’ail persillé accompagnée de pommes de terre rôties a une émission de CO₂ de 3592 grammes, contre 215 grammes pour une soupe de betterave à la crème accompagnée de pain blanc.

«La durabilité nous tient à cœur, raison pour laquelle nous cuisinons avec des produits régionaux et de saison», écrit le bistrot de Saint-Gall au sujet de ses valeurs. Pour ce faire, ils évitent de manière ciblée le gaspillage alimentaire, renoncent aux produits cultivés en serre et misent sur les trajets courts. L’affichage des émissions de CO₂ est une étape supplémentaire, censée souligner les valeurs du restaurant.

«Les commandes d’entrecôtes n’ont pas baissé»

Les avis des clients du restaurant sont partagés: alors que les uns apprécient la communication de ces informations, les autres les ignorent et cela ne les empêche pas de se régaler, selon le Tagblatt. «Les réactions sont mitigées et vont de «très positif» à «est-ce bien nécessaire?» Mais cela ne nous empêche pas de continuer à suivre notre voie durable», explique Alexandra Devos.

Ces indications ne changent pas grand-chose pour Markus Schenk. Il continue à cuisiner de la même façon et mise sur les produits de saison, à la seule différence que, lors de l’élaboration mensuelle de la carte du déjeuner, il saisit les ingrédients sur le site de calcul en ligne de l’entreprise Eaternity. Celle-ci calcule ensuite la valeur du CO₂ et le bilan écologique.

«Jusqu’à présent, les données relatives aux émissions de CO₂ se limitaient à la carte de midi. La cuisine étant plus élaborée le soir, cela rendrait le calcul trop complexe», explique Alexandra Devos. Mais il y aura peut-être bientôt un changement plus important: Markus Schenk a pour objectif de faire du Corso un restaurant climatiquement neutre cette année encore. Il est prévu de créer un jardin comestible et de miser sur l’énergie renouvelable issue de la biomasse ainsi que sur un concept de boissons avec dépôt de bouteilles et recyclage.