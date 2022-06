Fête nationale : Connaissez-vous «Ons Heemecht», l'hymne national du Luxembourg?

LUXEMBOURG – À la veille de la fête nationale, on revisite les classiques. Voici un bref historique et une traduction de l'hymne national du Grand-Duché.

Ons Heemecht («Notre patrie») est, depuis 1895, l'hymne national du Grand-Duché de Luxembourg. L'hymne a été composé par Jean-Antoine Zinnen en 1864, le texte est de Michel Lentz (1859). Il a été interprété pour la première fois le 5 juin 1864, à Ettelbruck. La version officielle est composée seulement des strophes 1 et 4. Le linguiste Jérôme Lulling, enseignant à l'INL et auteur des sites Grammaire.Lu et Exercice.Lu, a réalisé un clip, en se basant sur la traduction en français de François Schanen.