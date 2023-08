Conquête spatiale: La sonde russe Luna-25 s’est écrasée sur la Lune

via REUTERS

Après «une impulsion donnée pour former son orbite elliptique de pré-alunissage, vers 14h57 samedi (heure russe), la communication avec Luna-25 a été interrompue», a expliqué l’agence dans un communiqué dimanche. «Les mesures prises les 19 et 20 août pour rechercher l’appareil et entrer en contact avec lui n’ont donné aucun résultat», a déploré l’agence spatiale. «Selon les résultats préliminaires» de l’enquête, l’appareil «a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface lunaire», a ajouté Roscosmos.