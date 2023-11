Conseils: Voici quoi faire quand vous avez du mal à vous lever le matin

Après le changement d’heure, de nombreuses personnes se plaignent de fatigue. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Vous avez du mal à vous lever le matin en automne, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes seul(e) dans ce cas. Des études montrent qu’environ un tiers de la population a du mal avec le changement d’heure. Ce dernier fait l’effet d’un petit décalage horaire sur l’organisme, car on a souvent tendance à se coucher plus tard, tout en continuant de se réveiller à la même heure, par habitude. Pour limiter la fatigue, voici quelques conseils à appliquer dès le réveil.

Bien s’étirer

Dès le réveil, asseyez-vous au bord du lit et faites des étirements. Cela active la circulation sanguine sans faire trop d’efforts et mobilise les articulations. Le sang est ainsi enrichi en oxygène, ce qui stimule le métabolisme. De quoi faire rapidement disparaître la fatigue matinale.

Faire des exercices d’étirement au réveil active la circulation sanguine. PEXELS/SHVETS PRODUCTION

Monter le chauffage

S’il fait froid dans la chambre à coucher au réveil, il est encore plus difficile de quitter son lit bien chaud. La solution: installer un thermostat sur le radiateur qui vous permet de programmer les températures nocturnes et diurnes. De quoi vous endormir dans une chambre dont la température idéale est comprise entre 17 et 20 °C et de vous réveiller le lendemain matin dans une pièce bien chaude.

Plus la température de la chambre à coucher est agréable au réveil, plus il sera facile de se lever. UNSPLASH/EGOR IVLEV

S’exposer à la lumière du jour

Quel que soit votre état de fatigue, il faut à tout prix éviter de faire de longues siestes dans les jours qui suivent le changement d’heure. En effet, cela perturbe complètement le rythme circadien. Mieux vaut miser sur les promenades au grand air et sur la lumière du jour. Cette dernière est par ailleurs bénéfique au lever, car elle inhibe la production de mélatonine (hormone du sommeil) et stimule le métabolisme. Il est donc préférable de laisser les rideaux et les stores ouverts. Une autre solution est de vous procurer un réveil qui simule la lumière du jour pour les mois d’hiver.

Même si vous n’avez pas la chance de bénéficier d’une telle vue, vous devriez laisser les stores ouverts en hiver. PEXELS/ROBERTO NICKSON

Écouter de la musique

Le bruit est le meilleur moyen de se stimuler au réveil. Et on ne veut pas parler ici de l’irritante sonnerie du réveil. Profitez-en encore d’être au lit pour vous passer votre playlist préférée et accordez-vous une phase de réveil de cinq à dix minutes. Grâce à la musique, vous vous sentirez non seulement mieux réveillé(e) au lever, mais serez également de meilleure humeur. Libre à vous de chanter: des scientifiques de l’Université de Göteborg (Suède) ont découvert que 15 minutes de chant stimulent le cœur et la circulation sanguine et permettent au corps d’être mieux approvisionné en oxygène.

Oubliez la touche Snooze et appuyez plutôt sur la touche de lecture. Bonne humeur garantie! GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

S’hydrater, encore et toujours

Au cours de la nuit, le corps perd jusqu’à un demi-litre de sueur. Pour vous activez au réveil, vous pouvez compenser cette déshydratation en buvant deux verres d’eau tiède. Cela rétablit non seulement l’équilibre de l’organisme, mais stimule également le métabolisme, ce qui entraîne une augmentation du niveau d’activité général.

Boire deux verres d’eau tiède au réveil stimule le métabolisme. PEXELS/YAROSLAV SHURAEV

Et vous, que faites-vous pour être d’attaque au réveil?