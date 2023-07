Vous êtes peut-être sur le point de ruiner votre parfum

Par temps chaud et ensoleillé, mieux vaut mettre son parfum à l’abri afin qu’il conserve toutes ses propriétés. UNSPLAH/TRON LE

Où ranger les jolis flacons de parfums pour que ces derniers durent le plus longtemps possible dans le temps. C’est une bonne question, surtout à l’heure où il fait quasi aussi chaud à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur. D’autant plus que chaleur et produits cosmétiques ne font pas bon ménage. Les arômes des parfums ont tendance à s’évaporer et dans le pire des cas, le parfum peut tourner. Voici quelques conseils pour bien conserver vos parfums durant les mois d’été.

Pas dans la salle de bains

Les flacons de parfum sont souvent exposés comme des objets de décoration dans la salle de bains. Or, c’est une très mauvaise idée. En effet, soleil, chaleur et humidité sont les plus grands ennemis des parfums. Idéalement, un parfum se conserve dans un endroit frais, à l’abri de toute luminosité.

Réfrigérateur ou non?

En été, il peut être utile de conserver le parfum au réfrigérateur. Le froid aide à ralentir le processus de séparation des composants clés du parfum. Mais là encore, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas trop d’humidité et à ce que la température ne soit pas trop basse.

Les flacons de parfum doivent être exposés le moins possible à la lumière et à la chaleur pour éviter que le parfum ne tourne. UNSPLASH/ULYSSE POINTCHEVAL

Près du sol

Un endroit frais et obscur, comme un tiroir dans la chambre à coucher, est le lieu idéal pour ranger les flacons de parfum. Si vous n’avez pas ce genre d’endroit chez vous, vous pouvez essayer de les placer dans le fond d’une armoire (porte fermée, il va sans dire). Il fait souvent plus frais au niveau du sol et si le flacon venait, par malheur, à se renverser, cela éviterait qu’il ne casse. Si toutes les solutions ont été épuisées, il est toujours possible de replacer le flacon dans son emballage d’origine, où il sera protégé du soleil.

Bien fermé et en sécurité

Enfin, il convient de manipuler son parfum avec amour. Pour éviter qu’il ne s’oxyde, il faut toujours replacer le bouchon sur le vaporisateur lorsque ce dernier n’est pas utilisé, et le flacon ne doit subir aucune secousse inutile (par exemple, dans le sac à main ou à dos, lorsque vous êtes en balade).

Lorsque vous partez en vadrouille, il est recommandé de se procurer un petit vaporisateur de voyage. Ainsi, vous ne serez pas dans l’obligation d’emporter le gros flacon d’origine. Conservé dans un endroit frais, à l’abri de la lumière, ce dernier ne manquera pas de vous procurer encore de délicieux moments.