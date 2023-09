«Malheureusement, beaucoup de connaissances et de savoir-faire se sont perdus au cours du temps et la plupart des murs modernes présentent des défauts et ne correspondent pas aux bonnes pratiques», glisse-t-on du côté de l'Administration de la nature et des forêts (ANF). Le showroom vise donc à promouvoir la technique «qui favorise la biodiversité», et à former les professionnels de la construction.