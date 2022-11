Au Luxembourg : «Bon nombre d'entreprises» de la construction pourraient être «en péril»

«La crise énergétique frappe l’économie de plein fouet», déplore la Chambre des métiers. La chambre professionnelle patronale compétente pour le secteur de l'artisanat publie ce lundi, les résultats de son enquête de conjoncture, qui «montrent clairement les signes d’un ralentissement économique». L’indicateur de l’activité a fortement baissé au 3e trimestre 2022 et les chefs d’entreprise prévoient un nouveau recul sur le 4e trimestre, ajoute-t-elle. Les incertitudes quant à l’évolution des coûts, notamment des prix des matériaux et de l’énergie, de même que des frais de personnel, «ne cessent d’inquiéter les entreprises».

Construction

Alimentation

Mécanique

L’activité de la mécanique demeure «peu dynamique» au 3e trimestre 2022. «Indéniablement, la branche a des difficultés à retrouver ses marques, constate la Chambre des métiers. Si les soucis ont commencé avec les bouleversements des chaînes logistiques, le contexte inflationniste et les perspectives conjoncturelles défavorables pèsent sur le climat des affaires de ce secteur». En effet, les concessionnaires automobiles et agricoles connaissent toujours, d’une part, de «longs délais» d’attente concernant la livraison de véhicules et, d’autre part, des «perturbations très variées» des marchés en fonction des marques et des modèles.