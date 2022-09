Stéphane Pallage : «Construire la relève du système médical luxembourgeois»

La séquence du 27 septembre

L’Université du Luxembourg, c’est près de 50 masters, et une douzaine de bachelors. Le master en Data Science est le dernier-né. «On vit dans un monde de données de plus en plus massives et on a besoin de gens qui ont les capacités techniques de faire parler ces données. C’est des techniques mathématiques et statistiques qui sont très demandées sur le marché du travail», précise Stéphane Pallage, recteur de l’Université du Luxembourg.