Au Luxembourg: Consulter Facebook ou conduire, il va falloir choisir!

Oui, ça semble toujours aussi fou à lire comme ça, mais un grand nombre d'automobilistes ont encore une main sur le volant et l'autre à tenir leur GSM. Malgré le danger, malgré les campagnes répétées de sensibilisation, malgré les contrôles de police renforcés. Jusqu'à ces dernières années, ils se «contentaient» de passer un appel ou d'en recevoir. Aujourd'hui, on va jusqu'à consulter les vues de sa story sur Instagram ou bien on répond à une sollicitation sur Messenger.

Mais ces équilibristes de la route, qui se mettent en danger autant qu'ils mettent en danger les autres usagers, seront dans le viseur des forces de l'ordre sur tout le mois de juin. «La distraction au volant est une des causes premières d'accidents, indique la police ce mardi. Le smartphone détourne l'attention du conducteur et au niveau visuel et de manière auditive, physique et cognitive». Du 1er au 30 juin donc, les arrestations devraient se multiplier, autant que la distribution d'amendes de 145 euros accompagnées d'une perte de deux points sur le permis de conduire.