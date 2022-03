Contador, roi d’Espagne

L'Espagnol Alberto Contador (Astana) a remporté dimanche la 63e édition du Tour d'Espagne à l'issue de la 21e et dernière étape, gagnée à Madrid par le Danois Matti Breschel (CSC).

Contador, vainqueur du Tour d'Italie cette année et du Tour de France en 2007, est le cinquième coureur de l'histoire à remporter au moins une édition de chacun des trois grands tours (Tour, Giro, Vuelta), et le premier Espagnol à réaliser cet exploit. Il rejoint les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault, l'Italien Felice Gimondi et le Belge Eddy Merckx.