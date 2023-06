Communales au Luxembourg: «Contente et fière», elle arrive en tête à Bech à 20 ans

À 20 ans, Jill Jackie Goeres a créé la surprise en raflant le plus grand nombre de voix dans la commune de Bech (1 361 habitants), canton d’Echternach. Elle est la plus jeune candidate du pays à émerger dans sa commune. Quinze candidats (pour neuf sièges à pourvoir) étaient sur la ligne de départ et c’est l’étudiante pour devenir institutrice (il lui reste une année d’études) qui a terminé première, avec 394 voix, contre 383 à son dauphin expérimenté, Norbert Classen, échevin sortant.

«Je suis super contente, et très fière aussi. C’est une grande surprise pour moi», déclarait-elle ce dimanche soir à l’issue du dépouillement des votes. Celle qui n’avait – et pour cause – encore jamais obtenu aucun mandat avouait que ses idées principales sont «la continuité» du travail effectué par le bourgmestre sortant, Camille Kohn, tandis que «la jeunesse et le vivre ensemble» sont au cœur de ses préoccupations.