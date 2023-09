Contenu Les quatre règles d’or pour consommer mieux et moins

Beaucoup d’experts s’accordent sur un point: les récentes crises successives, qu’elles soient sanitaires, énergétiques ou économiques, sont en train de modifier en profondeur nos habitudes d’achat. Aujourd’hui, la majorité d’entre nous veulent consommer mieux, de manière plus réfléchie et moins impulsive. Mais comment faire? Voici quelques conseils pour gaspiller moins et acheter de manière plus responsable tout en contrôlant mieux vos dépenses, y compris pendant les périodes de fêtes.

Pensez local

Favorisez l’achat de produits cultivés ou manufacturés au Luxembourg. Choisissez des enseignes de quartier plutôt que des grands groupes. Optez également pour les services proposés par les entrepreneurs locaux au lieu de passer par des multinationales. Bien entendu, consommer exclusivement du local n’est pas toujours possible ni souhaitable. Le choix reste néanmoins très vaste, tant le pays regorge de produits de grande qualité, d’artisans talentueux et de commerçants compétents. De plus, outre le fait que cela peut s’avérer financièrement intéressant dans certains cas, acheter dans des petits commerces locaux permet aussi de renforcer le lien social de la communauté et d’améliorer le vivre-ensemble.

Si vous voulez acheter des produits locaux et régionaux issus du circuit court mais ne savez pas où les chercher, vous trouverez votre bonheur auprès des sites luxembourgeois de vente en ligne. Opérationnel depuis 2007, le supermarché en ligne Luxcaddy dispose d’une large gamme de spécialités locales et son blog propose des recettes réalisées avec des produits «made in Luxembourg». Financée entre autres par le ministère de l’Économie et plusieurs villes et communes du pays, la plateforme nationale Letzshop permet à tous les commerçants du Luxembourg de se présenter et de vendre leurs produits. Issu d’une coopérative de producteurs à Beckerich et lancé en 2020, le magasin en ligne gringgo.lu est un acteur encore plus socialement engagé et localement marqué. Il vend exclusivement des produits bio, socialement responsables et fabriqués localement. Enfin, kilogram.lu se situe dans le même sillage que le précédent: il commercialise des produits bio, locaux et consignés dans des bocaux réutilisables, réduisant ainsi les emballages au strict minimum.

Favorisez l’économie circulaire

Misez également sur le réemploi. Le marché d’occasion, notamment dans la mode, se diversifie et le Luxembourg n’échappe pas à la tendance. Les boutiques vintage, les ventes au kilo et les friperies fleurissent un peu partout dans le pays et certaines d’entre elles proposent même un vaste choix de marques de luxe de seconde main. Il existe également une plateforme en ligne luxembourgeoise – vinted.lu – qui vous permet d’acheter et de vendre entre particuliers non seulement des vêtements, chaussures et autres accessoires vestimentaires mais aussi du mobilier pour enfants, des objets décoratifs, des jeux vidéo et des consoles ainsi que des livres.

Achetez pour longtemps

Méfiez-vous des prix très bas et privilégiez la qualité à la quantité. Il vaut mieux acheter moins mais de meilleure qualité. Cette remarque s’applique à tous les produits, et en particulier pour les appareils électroménagers et technologiques. Un appareil doté de matériaux robustes et de pièces détachées facilement disponibles, aux fonctionnalités simples et sans complexités superflues tombera moins souvent en panne et sera plus facilement réparable. Il sera certes un peu plus cher que la moyenne mais il vous rendra de précieux services pendant longtemps.

Réfléchissez à deux fois avant de passer à la caisse

Ne pas acheter est parfois la bonne décision. Mais comment savoir quand c’est le cas? Comment pouvez-vous vous assurer que l’achat que vous vous apprêtez à effectuer est inutile? Pour ce faire, posez-vous les quatre questions suivantes. Ai-je vraiment besoin de ce produit? Ce besoin est-il urgent? Est-ce que je ne dispose pas déjà d’un produit équivalent? Ce produit va-t-il me rendre de nouveaux services? Les réponses à ces questions vous éviteront les achats impulsifs et les doublons qui, tôt ou tard, risqueront de se trouver au fond de votre placard.