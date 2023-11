Des économies financières substantielles

L'un des principaux avantages de coupler vos offres Internet et Mobile chez le même opérateur réside dans les économies financières à réaliser. En effet, vous pouvez profiter de réductions directement sur votre facture. Ainsi, ajouter une offre Fibre à son abonnement mobile et vice versa revient moins cher que plusieurs abonnements individuels souscrits auprès de différents opérateurs. Au Luxembourg, Orange vous propose désormais «La Livebox Fibre», une offre Fibre ultra rapide. A cette offre, vous avez la possibilité d’ajouter un forfait mobile, et le tout vous coûtera 34,98€ par mois. Si vous veniez à souscrire ces deux contrats séparément, cela vous coûterait 14,99€ par mois pour l'abonnement mobile, plus 29,99€ par mois pour la fibre, soit un total de 44,98€. Ici, grâce à l’offre Livebox Fibre, vous économisez donc 60€ par an sur votre forfait mobile. De plus, les frais d’installations, de câblage et d’activation d’une valeur de 448€ vous sont offerts. Des économies non négligeables!

Veillez cependant à prendre en compte tous les détails de vos contrats, tels que la vitesse internet, le nombre de données incluses, etc. pour évaluer correctement les économies possibles.

Des avantages supplémentaires

Outre des tarifs plus attractifs, ces offres vous donnent accès à des avantages spécifiques offerts par l'opérateur. Ces avantages proposés par les opérateurs vous permettent au final de réaliser des économies et de vous faire plaisir.

Chez Orange, par exemple, une connexion Fibre est mise à votre disposition entre la signature du contrat et l'installation définitive. Vous bénéficiez ainsi d'une connexion ultra rapide dès le premier jour de votre contrat, permettant à l’ensemble du foyer d’en profiter pour des appels vidéo de qualité ou pour streamer votre série du moment. Vous pouvez aussi profiter de la TV sur vos différents écrans grâce à l’app Orange TV en seulement quelques clics. De plus, en souscrivant chez Orange, vous rejoignez le programme de fidélité Orange Thank You, qui a pour but de vous gâter avec plein de cadeaux. Que ce soit des bons de réduction, des places de cinéma offertes ou l’achat de votre nouveau smartphone au meilleur prix, les avantages sont multiples.

Simplifiez vous la vie

Avec ces solutions, vous n'êtes donc sollicités qu'une seule fois, et vous n’avez qu’un seul compte client pour l'ensemble de vos contrats et qu'un seul point de contact. Le but ? Vous faciliter au mieux la vie.

Certains opérateurs comme Orange, multiplient même les points de contact pour être au plus près de leurs clients. En effet, depuis cet été, les conseillers Fibre et mobile Orange sont disponibles via Whatsapp et proposent une assistance vidéo dédiée afin de répondre au plus vite à vos questions et vous accompagner au quotidien.