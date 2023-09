Vous pouvez investir de petites sommes

Vous amortissez les fluctuations de marché

Investir comporte toujours des risques. Vous n’avez aucune garantie absolue de récupérer votre capital investi, même avec un plan d’investissement périodique, mais, si vous inscrivez votre investissement régulier dans la durée, vous lissez les risques encourus en réduisant la probabilité des extrêmes (à la hausse comme à la baisse). En investissant à des moments différents, vous obtenez dans le temps un cours d’achat moyen, bénéficiez d’un rendement stable et n’avez plus besoin de vous demander si vous avez choisi le bon moment pour placer votre argent.

Vous n’avez pas besoin d’être un investisseur averti

Avec un plan d’investissement périodique, vous devez simplement définir votre profil d’investisseur, choisir les produits qui vous conviennent le mieux et fixer la somme d’argent à verser régulièrement. Pour le reste, aucune intervention n’est requise de votre part. La sélection des actions et des obligations, voire des fonds dans le cas d’un fonds de fonds, est effectuée par des professionnels de la finance.

Vous n’êtes pas guidés par vos émotions

L’erreur la plus fréquente des investisseurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, est de céder à ses émotions. Quand les cours chutent et que l’actualité économique est plutôt morose, peu nombreux sont ceux qui parviennent à dompter leur angoisse pour ne pas vendre en panique. Et quand les cours se mettent à grimper, il n’est pas toujours évident de maîtriser son euphorie qui pousse à prendre des risques au-delà du raisonnable. Avec un plan d’investissement périodique, vous n’êtes plus guidés par vos émotions et n’avez plus à subir en permanence les aléas des marchés. Vous continuez toujours à investir la même somme, que les cours chutent – vous achetez à bas prix – ou s’envolent – vous évitez d’acheter trop cher.