L'évolution d'un partenariat basé sur la confiance

Il y a 15 ans, lors du lancement de notre premier magasin Cactus shoppi, nous avons eu une vision claire et innovante : révolutionner l'expérience de shopping en concentrant l’abondance de produits de qualité disponible dans un supermarché Cactus dans un espace plus intime et pratique. Ainsi, nos clients trouvent tout ce dont ils ont besoin, à proximité de chez eux, à tout moment de la journée. C'est la quintessence du shopping simplifié, redéfini pour une vie moderne et trépidante.