Avec un nombre toujours croissant de professionnels internationaux au Luxembourg, le modèle de logement traditionnel est coûteux, peu flexible et limitatif. La nature de notre mode de travail, d'étude et de vie est également appelée à évoluer à un rythme rapide.

Du coup, un nouveau concept s’est développé depuis quelques années au Luxembourg : le coliving.

Née chez les digital nomades, habitués à lancer des modes, cette nouvelle tendance permet de vivre collectivement mais de façon à ce que chaque habitant possède bien évidemment sa propre chambre mais aussi sa salle de bain privative et sa kitchenette. Chacun est responsable de son bail et peut profiter d’une offre «all inclusive»: eau, gaz, Internet, ménage… En effet, il est généralement prévu qu’un ménage hebdomadaire soit effectué par une équipe de professionnels. En plus de cela, ils ont à leurs dispositions des espaces collectifs comme des spas (Hé oui !), une salle de sport, un bar ou une salle de détente.

Le système de bail court offre également une liberté aux locataires et une sécurité au propriétaire, car la demande restant forte, une liste d’attente est généralement la norme pour ce type de logement, les services de relocation des entreprises devenant même des partenaires pour y installer des nouveaux collaborateurs arrivant au sein de leurs sociétés!

Le rapport qualité/prix est l’un des arguments qui font du coliving, un réel succès de l’immobilier. Le prix pratiqué est certes plus élevé que ce qui se fait sur le marché. Mais cela s’explique en partie par l’absence des charges et des frais annexes qui incombent aux locataires: ainsi, pour un studio en coliving, les factures d’eau et de l’électricité, Internet, les meubles déjà présents se ressentent directement sur le tarif. Et parfois c’est l’occasion de faire de bonnes affaires. Du coup, le prix d’un appartement en coliving peut parfois concurrencer celui d’un appartement «nu». Pour un séjour de courte durée, le bénéfice est vite trouvé!

Et sinon, pour les plus jeunes, les étudiants par exemple, il existe d’autres formes de coliving: l’Université propose ainsi des chambres qu’elle loue à des prix très abordables - environ 450 euros pour une chambre de 15 m² - avec un bail d’un semestre. Une solution simple et économique mais qui ne s’adresse pas aux jeunes salariés.

Un autre modèle est en voie de développement au Grand-Duché: la colocation intergénérationnelle, portée par l’association Cohabit’Age. Le principe? Un jeune et une personne âgée vivent sous le même toit. Le jeune colocataire peut choisir la gratuité du logement en échange de son engagement à rester présent certains jours dans l’appartement pour aider la personne âgée. Il peut aussi préférer payer un loyer, sans autre forme d’engagement. Une solution généreuse et solidaire pour les questions d’hébergement!