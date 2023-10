Ensuite, pour se lancer, il faut motiver tout son réseau . En effet, les premiers contributeurs sont les personnes avec lesquelles les organisateurs de campagne entretiennent les liens les plus étroits: famille, amis, collègues, voisins… En tirant parti de ce capital social, on s’assure un certain nombre de sources de financement, puisque ce réseau ne devrait pas hésiter à apporter sa contribution au projet. Ces contributions assurées créent un climat de confiance! En effet, un taux de financement élevé montre que les gens croient à votre projet, ce qui permet de rassurer les contributeurs potentiels les plus indécis, et de les convaincre plus facilement de participer au projet.

Et puis, n’hésitez pas à voir grand et à diffuser à grande échelle votre campagne de promotion! Utilisez tous les moyens afin de toucher des contributeurs au-delà des premiers cercles en partageant votre campagne et en la mettant en valeur à travers les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Il est aussi intéressant d’écrire régulièrement des posts, et, sur la page consacrée à la campagne, mettre continuellement à jour ses dernières avancées. Le but est de médiatiser et de faire le plus de bruit possible autour du projet, non seulement pour attirer de nouveaux contributeurs, mais pour aussi inciter les personnes ayant déjà participé à renouveler leur démarche de don. Procéder de la sorte garantira même la participation de parfaits étrangers!