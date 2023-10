Ces offres de fidélité vous aident de plus en plus à réaliser des économies au quotidien et ce dès vos premiers mois d’adhésion. Ceci peut représenter un avantage non négligeable lors de l’achat de votre nouveau smartphone. Certains opérateurs octroient des bons de réduction pour l’acquisition d’un nouveau smartphone. C’est le cas de Orange Luxembourg qui dès 6 mois d’ancienneté offre la possibilité de bénéficier de remises. Par exemple, un client avec 3 ans de fidélité pourra profiter d’une réduction de 300 euros.