Décrocher un crédit immobilier au Luxembourg est de plus en plus difficile. C’est pourquoi aujourd’hui plus de 10 % des Luxembourgeois recourent aux services de professionnels du financement pour acheter leur habitation. Coup de projecteur sur les principaux avantages.

De meilleures chances d’obtenir votre crédit

Beaucoup de candidats propriétaires surévaluent leur capacité réelle d’achat. Résultat : ils essuient refus après refus auprès des banques, et finissent par désespérer. Un courtier vous évitera d’enchaîner les déceptions en évaluant précisément votre capacité d’achat, de manière à mieux cibler vos recherches. En attendant, vous pouvez déjà réaliser une première simulation sur le calculateur credihome.

De plus, fort de relations bien établies avec ses partenaires bancaires, il saura défendre les points forts de votre dossier auprès de l’organisme prêteur.

Des économies substantielles sur le coût du prêt

Si les services d’un courtier sont généralement gratuits, celui-ci peut en revanche vous faire réaliser de sérieuses économies. Son intermédiation permet d’obtenir les meilleures conditions et les meilleurs taux d’intérêt. Mais il n’y a pas que le taux d’intérêt qui compte : en optimisant la structure du crédit entre différents modes de financement possibles (épargne-logement, taux fixe, taux variable et révisable), un courtier peut proposer à ses clients une offre dont les coûts sont généralement réduits par rapport à celle qu’ils auraient spontanément choisie.

Un gain de temps considérable

Plus besoin de courir les banques ! Un seul rendez-vous avec votre courtier lui suffira pour analyser votre situation et vous proposer plusieurs offres bancaires après seulement quelques jours. Et son intervention simplifie tout : en tant qu’interlocuteur unique, il réalisera nombre de démarches à votre place et vous accompagnera jusqu’à la signature du contrat.

Une vision claire dans un environnement complexe

Dans un marché du crédit particulièrement sophistiqué, les non spécialistes ont du mal à s’y retrouver et risquent d’opter pour un crédit mal adapté à leur projet de vie, avec tous les risques financiers que cela comporte. C’est l’un des avantages majeurs du courtage : il offre rapidement une vision claire de toute la palette des possibilités, dans un environnement extrêmement complexe et risqué.

L’assurance de la meilleure déduction fiscale

Au Luxembourg, les frais d’assurance, les intérêts sur les emprunts hypothécaires et les montants versés sur un plan épargne-logement sont fiscalement déductibles dans le cadre d’une résidence principale. Mais différentes formules existent. Maîtriser ces mécanismes fait partie du métier d’un courtier, ce qui peut vous faire réaliser des économies non négligeables !