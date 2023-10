Voiture phare de Peugeot, la 408 séduit par son allure féline unique, sa silhouette fastback dynamique et son élégance émancipée. Mi-berline, mi-SUV-coupé, la Peugeot 408 arbore des lignes acérées, notamment à l’arrière. La calandre, qui reprend la couleur de la caisse, est ponctuée du nouvel emblème de Peugeot qui dissimule le radar nécessaire à de nombreux systèmes d’aide à la conduite. La 408 surprend avec la découpe inversée du pare-chocs arrière et le design géométrique des jantes iconiques de 20 pouces. Toutes les pièces de la carrosserie ont été optimisées pour permettre une meilleure efficience aérodynamique et contribuer significativement à la performance générale de la voiture.

Inattendue sous tous les angles, la Peugeot 408 apporte plusieurs innovations en termes de confort, de connectivité et d’électrification intelligente, contribuant à la transition énergétique de la marque. La 408 comporte deux versions Plug-in Hybrid 180 ch/225 ch et une version essence de 130 ch, toutes les trois sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8. Aujourd’hui, Peugeot enrichit sa gamme électrifiée en introduisant une nouvelle motorisation hybride légère (MHEV) sur la 408. Elle reçoit un moteur essence PureTech 136 ch (100 kW) de nouvelle génération spécialement développé pour s’intégrer de façon optimale à l’hybridation et remplacer le PureTech 130 EAT8. Celui-ci est désormais doté d’un cycle Miller pour moins consommer, d’un turbo à géométrie variable et d’une chaîne de distribution. Il intègre une inédite boîte à 6 vitesses électrifiée à double embrayage (e- DSC6) qui accueille le moteur électrique.

L’autre nouveauté majeure est l’arrivée d’une batterie Lithium-Ion 48V performante. Elle se recharge automatiquement grâce à la technologie de récupération et de stockage de l'énergie produite lors du freinage ou de la décélération. L’énergie stockée peut ensuite être utilisée pour alimenter le moteur électrique, en optimisant l'efficacité énergétique.

Avant d’être étendu à la 408, le système Mild-Hybrid 48V a d’abord fait son apparition sur les SUV à succès 3008 et 5008. En plus d’un espace confortable, ces modèles hybrides légers offrent une polyvalence inégalée et une conduite fluide et silencieuse. Leur motorisation leur permet de réduire jusqu’à 15 % de la consommation de carburant (-2,5 l/100 km en ville et - 0,7 l/100 km sur route) par rapport au PureTech 130. En ville, ils peuvent fonctionner plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission.

Une des particularités de ces modèles est l’emplacement de la batterie 48V, qui se trouve sous le siège avant gauche. Cela permet notamment d’optimiser l’habitabilité et le volume du coffre.

Si l’activation des différents modes est totalement automatique, le conducteur reste informé du fonctionnement du système hybride via le combiné digital du Peugeot i-Cockpit à affichage spécifique. Situé à hauteur des yeux et derrière le volant compact à commandes intégrées, il indique le roulage en 100 % électrique, le flux d’énergie dans le système, le niveau de charge de la batterie, son état de fonctionnement via un power mètre (Charge, Eco, Power) et le pourcentage de distance parcourue en électrique.