BGL BNP Paribas et Mikado lancent My Com For Impact 2024 à destination des entrepreneur(e)s et entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent mettre en lumière leur activité à impact positif pour la société et/ou l’environnement.

Le moment est venu de mettre en avant les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Du 24 octobre 2023 au 21 janvier 2024, BGL BNP Paribas et l’agence de communication Mikado lancent le concours My Com For Impact. Le lauréat profitera d’un soutien financier et humain pour donner un nouvel élan à sa communication et, ainsi, mettre en lumière son engagement en faveur d’un monde plus durable et inclusif.

Le concours est ouvert aux entités de l'économie sociale et solidaire, telles que les sociétés d’impact sociétal (SIS), les coopératives ou les associations exerçant une activité commerciale, mais aussi aux entrepreneurs individuels et sociétés classiques. «Le grand principe veut que ces acteurs placent l'humain et les objectifs sociaux ou environnementaux au centre de leur activité, peu importe leur forme juridique», explique Eliane Thines, responsable Communication au sein de BGL BNP Paribas.

Parmi d’autres critères de sélection, l’entité doit exister depuis au moins un an et commercialiser un produit ou un service innovant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ayant un impact social ou environnemental.»

La mise en lumière par la communication

Fin janvier 2024, un comité de sélection étudiera l’ensemble des candidatures reçues et retiendra 5 finalistes. Ceux-ci seront invités à présenter leur projet devant un jury final. Ils seront ensuite conviés à la soirée de clôture, organisée dans le courant du mois de mars, au cours de laquelle sera dévoilé le nom du gagnant. Ce dernier se verra offrir un soutien financier et humain pour développer sa communication. «Ces entreprises actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire consacrent beaucoup d’énergie à développer leur projet. La communication est souvent un axe laissé de côté, par manque de temps et/ou d’un budget suffisant. Or, il s’agit d’un véritable vecteur de croissance et d’un accélérateur de notoriété très important. Grâce à ce concours, nous voulons permettre au lauréat d’activer ce levier», témoigne Vanessa Buquet, managing partner de l’agence Mikado.

Par le biais de ce concours, BGL BNP Paribas et Mikado veulent contribuer à leur façon à l’émergence d’une économie plus respectueuse de la société et de son environnement. Ce secteur est appelé à se développer dans les années à venir, notamment sous l’impulsion de citoyens en quête de sens, tant dans leur travail que sur un plan personnel. Ceux-ci ont de plus en plus tendance à opter pour des achats de produits et services locaux qui génèrent un impact social et environnemental positif et inspirant.