Joindre l’utile à l’agréable

En effet, selon les idées reçues, une voiture électrique n’est pas faite pour les longs trajets! Christophe, d’un esprit pragmatique, a voulu se forger son propre avis sur le sujet. Alors, dès qu’il a eu la possibilité de télétravailler, il a adopté le mode de vie d’un nomade digital. Pour ce faire, il a pu compter sur sa Polestar 2, un fastback suédois de performance électrique haut de gamme. Il l’a complétée avec sa Mink 2.0, une caravane compacte confortable et très efficace. Ainsi, pendant plusieurs semaines, il a voyagé à travers l’Europe, affichant 3 000 km au compteur à la fin de son périple! En parallèle de ses visites d’usines effectuées dans le cadre de son travail, Il a fait de très belles rencontres et a découvert des lieux sublimes. Mais ce qu’il a réellement apprécié, au-delà bien sûr d’une totale liberté, c’est le fait de voyager sans polluer. «Pouvoir voyager facilement entre la France, le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique sans avoir recours à des avions polluants était un avantage considérable pour mon travail», explique-t-il.

Voyager sereinement

Affichant des allures futuristes, le duo Polestar 2 - Mink 2.0 s’est révélé être le compagnon de route idéal pour Christophe. «Ma caravane était équipée de panneaux solaires et d'un chauffage qui m'ont permis de supporter le froid et de continuer à travailler sans interruption.» Au volant, Christophe a été séduit par le système d’infodivertissement fonctionnant sous Android Automotive OS, avec Google. Il a pu ainsi bénéficier des meilleurs systèmes vocaux et de navigation. Christophe a, par exemple, utilisé l’application intégrée «A Better Routeplanner» (ABRP) pour lui indiquer l’itinéraire optimal, les stations de recharge et les coûts. Il s’est aussi servi de Plugsurfing EV Charging, qui donne accès à plus de 500 000 points de recharge en Europe.

Au fur et à mesure de son voyage, Christophe a été agréablement surpris par l’accessibilité et le développement des infrastructures de recharge, qui font désormais partie du paysage. Leur cadre accueillant profite clairement aux conducteurs de VE comme Christophe. Que ce soit sur une aire d’autoroute, un parking de supermarché ou une station-service, il a toujours réussi à combiner une session de recharge rapide avec les courses ou les pauses repas.

Christophe a ainsi évité tout stress d’être en panne et profité davantage de son voyage au lieu de se focaliser uniquement sur la destination.

Bilan très positif

Après six semaines d’un incroyable voyage, Christophe a dressé un bilan très positif de la Polestar 2 et de la mobilité électrique en général. Il a prouvé qu’elle offre des possibilités infinies de découvrir le monde, que ce soit en télétravail ou bien en vacances. Il est même impensable pour lui de revenir au véhicule classique!

Selon lui, il faut simplement avoir un bon état d’esprit et une bonne organisation pour que le voyage en voiture électrique soit une expérience inoubliable. «Par exemple, recharger la voiture pendant une journée de travail de 8 heures est l’option parfaite car la voiture est à l'arrêt et garée 99 % du temps», dit-il. Et pour gagner du temps, il conseille de charger la batterie à 80 % deux fois au lieu d’une fois à 100 %. Enfin, le planificateur d’itinéraire intelligent et le freinage régénératif sont recommandés pour une économie d’énergie optimale.

Le choix de la Polestar 2 a été une décision éclairée et un acte d’engagement pour un avenir plus propre et respectueux de l’environnement. C’est ce que défend la marque avec son projet «Polestar 0» visant à produire d'ici 2030 une voiture entièrement neutre en carbone. Depuis 2020, Polestar 2 a déjà réalisé une économie totale de CO2e de 12 %, soit 3 tonnes par voiture en 3 ans.