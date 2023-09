La retraite peut sembler lointaine, mais il est crucial de l'anticiper et de l’organiser. Même si le système de pension luxembourgeois est généreux, la retraite s'accompagne souvent d'une réduction significative de vos revenus. Heureusement, il existe différentes options pour maintenir votre niveau de vie le moment venu.

Aujourd’hui, le système de retraite repose sur trois piliers : la pension légale, le plan de retraite complémentaire mis en place par l'employeur et les contrats de prévoyance-vieillesse.

Les pensions complémentaires professionnelles

Certains employeurs proposent de financer un régime de retraite complémentaire pour leurs salariés. À la retraite, ces prestations sont versées sous forme de capital ou de rente viagère exonérée d’impôts. Depuis janvier 2019, les régimes complémentaires de pension sont également accessibles aux indépendants. Pour en savoir plus sur les options pour les indépendants, visitez bil.com/bilpensionpro .

Focus sur les contrats de prévoyance-vieillesse

La deuxième solution consiste à constituer votre capital de retraite en investissant dans un ou plusieurs fonds d’investissement. Cela vous permet de bénéficier de l’évolution des marchés tout en adaptant votre niveau de risque. Ces fonds d’investissements diversifiés et dynamiques garantissent une gestion professionnelle de votre épargne sans toutefois garantir votre capital à l’échéance. Il est noté que vous pouvez également combiner les deux solutions. Pour en savoir plus sur ces deux options, rendez-vous sur bil.com/pension .

Mieux qu’une épargne classique ? Bénéficiez d’une déduction fiscale !

Durant toute la durée du contrat (min. 10 ans), vous pouvez bénéficier de déductions fiscales substantielles. Quel que soit votre âge, vous pouvez déduire jusqu’à 3 200€ par an de votre base imposable en tant que contribuable. Si vous êtes marié(e), votre conjoint(e) peut également profiter des mêmes avantages en souscrivant à un second contrat. Pour en savoir plus sur les produits fiscaux, visitez bil.com/produitsfiscaux ou simulez d’autres déductions sur deductionsfiscales.lu.