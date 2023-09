Découvrez chacune des cinq sections de la commune, qui offrent toutes gastronomie, shopping et art au plus haut niveau: Knokke la dynamique, l’élégant Zoute, Heist la familiale, Duinbergen la branchée, et puis la nature des polders. Chaque section est dotée d’un caractère propre et offre une expérience unique. L’hospitalité est ici matérialisée dans des centaines de commerces, magasins, restaurants, brasseries, galeries d’art, événements, expositions, hôtels et chambres d’hôtes. Chaque quartier séduit par son charme authentique ou son style universel.

À ne pas manquer en automne

TRUE WILDLIFE

L'exposition TRUE WILDLIFE de Tom D. Jones présente son projet le plus récent, sur lequel il a travaillé de 2017 à 2023. En s'approchant au plus près des animaux sauvages et en capturant les moindres détails, à la manière d'un photographe portraitiste, il montre le caractère unique de la faune. Imposants éléphants et rhinocéros blancs, hippopotames et buffles imprévisibles ou encore gorilles de montagne en voie de disparition, tous sont passés devant son objectif.

ZOUTE GRAND PRIX

Nous vous invitons à la ZOUTE GALLERY by EY. Laissez-vous séduire par l'attrait captivant des voitures anciennes et classiques, qui présentent un mélange incomparable de style intemporel et d'élégance inégalée. PRADO est l’acronyme de Premium & Automobile Art Dome. C'est un musée où se retrouvent les plus belles œuvres d'art et les plus belles voitures. L’épine dorsale du ZOUTE GRAND PRIX est peut-être la forme la plus pure de la passion automobile! Le ZOUTE RALLY by stow est bien plus qu'un rallye de trois jours pour les voitures classiques. La spectaculaire ZOUTE SALE by Bonhams Cars est un élément régulier du ZOUTE GRAND PRIX. Le catalogue de voitures de qualité exceptionnelle devrait une fois de plus attirer un grand nombre d'acheteurs et de collectionneurs nationaux et internationaux. Le ZOUTE GT TOUR est adapté au style de vie Gran Turismo et aux voitures qu'il représente: les GT modernes et youngtimer, plus jeunes que l'an 2003.