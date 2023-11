De quoi parle-t-on exactement ?

Avant toute chose, il importe de savoir de quoi l’on parle exactement. Que veut-on dire par consommation socialement responsable ou consommation éthique ? Celle-ci peut se définir comme une consommation avertie et solidaire où vous prenez conscience des différents enjeux sociétaux qui se cachent derrière vos achats. La satisfaction des besoins et le rapport qualité/prix ne constituent plus pour vous les seuls critères pour acheter. Vous prenez également en compte l’impact sociétal, principalement dans les pays du Sud. Concrètement, en tant que consommateur socialement responsable, vous allez privilégier les produits et services issus du commerce équitable. Cette forme de commerce international se base essentiellement sur des valeurs sociales comme le paiement d’un juste prix qui permet aux producteurs d’améliorer leurs conditions de vie et de rentabiliser leur production, le respect des droits des travailleurs et des travailleuses et le refus du travail des enfants.

Où trouver des produits équitables ?

Quelle appli utiliser pour devenir un véritable consomm’acteur ?

Si vous voulez aller plus loin et devenir un consomm’acteur à part entière, il existe également des applications disponibles sur l’AppStore et Google Play. La plus connue est « BuyOrNot ». Cette appli gratuite a été lancée en septembre 2018 par I-buycott, une association à but non lucratif active en France et en Suisse et dont l’ambition est de démocratiser le boycott citoyen et le buycott (néologisme signifiant que vous achetez un bien plutôt qu’un autre pour promouvoir une cause). BuyOrNot permet non seulement de décrypter les ingrédients d’un produit, mais aussi de connaître l’impact social de l’entreprise qui le commercialise. Lorsque vous scannez le produit, vous pouvez voir le nom de la multinationale qui se cache derrière la marque et savoir si celle-ci fait l’objet d’une campagne de boycott et connaître les revendications de cette campagne. Si vous êtes d’accord avec les revendications, vous pouvez participer à la campagne de boycott directement via l’application. Plus de 600.000 produits sont évalués à l’heure actuelle. Les campagnes, principalement initiées par l’association I-buycott et auxquelles les entreprises incriminées peuvent répondre pour se défendre ou prendre des engagements visant à mettre fin au boycott, comprennent en moyenne entre 15.000 et 60.000 participants.