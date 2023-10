Adopter la conduite électrique avec un véhicule Polestar est un bon investissement sur le long terme. Le prix d’acquisition, qui parfois peut freiner certains utilisateurs, se voit compensé par différents facteurs. En effet, pour évaluer l’impact financier d’un véhicule électrique, il est important de prendre en compte son coût total de possession (TCO). Indicateur clé, le TCO d’un véhicule comprend l’ensemble des dépenses liées à l’achat, à l’utilisation et à la maintenance, ainsi que la dépréciation de la valeur du véhicule au fil du temps.

Meilleure pour la planète, une voiture électrique Polestar est aussi un excellent choix pour votre portefeuille. L’un des principaux avantages financiers est le coût de carburant considérablement réduit. Recharger une Polestar est trois fois moins cher que faire le plein d'une voiture à essence équivalente: une voiture électrique a besoin de 15 kWh/100 km, le coût moyen par kWh est de 0,23 centime au Luxembourg, soit un total de 3,45 €/100 km; une voiture thermique, elle, nécessite en moyenne 6L/100 km, la dépense est de 9,60 €/100 km, avec un coût moyen de 1,70 €/L. De plus, il est possible d’obtenir une aide de l’État jusqu’à 50 % des coûts pour l’installation d’une wallbox. Grâce à Polestar, vous bénéficiez aussi d'un tarif de recharge réduit sur les bornes de recharge IONITY via la carte de recharge Plugsurfing.

Contrairement aux voitures conventionnelles qui nécessitent des changements réguliers d'huile, de filtres, de bougies et d'autres composants, une Polestar a des exigences d'entretien moins fréquentes et la maintenance est limitée. Elle a moins de pièces mobiles et utilise des systèmes mécaniques moins complexes. L’absence d’un moteur à combustion interne permet un entretien simplifié et une conduite douce et silencieuse. Quant aux freins régénératifs, ils réduisent l'usure des plaquettes de freins, ce qui permet de les remplacer moins souvent et faire des économies. Une analyse externe a montré que l’ensemble de ces particularités pouvait faire économiser 550 €/an. Aussi, grâce à la connexion internet intégrée à la voiture, les problèmes techniques potentiels peuvent être détectés à distance à un stade précoce et des coûts d'entretien élevés sont évités. Dans l'ensemble, cela se traduit par une meilleure durabilité et des risques de pannes et d’accidents réduits.

Chez Polestar, l'entretien est inclus pendant les 3 premières années ou 50 000 km. Ensuite, la maintenance peut coûter entre 150 et 200 euros. Pas d’inquiétude non plus pour la batterie, qui est garantie 8 ans ou jusqu’à 160 000 km.

Au Luxembourg, les pouvoirs publics et d'autres mesures d'incitation fiscales subventionnent l'achat d'une voiture électrique, contribuant à rendre la conduite électrique plus abordable. Pour une Polestar, le montant de la prime peut aller jusqu'à 8000 €, et sa taxe de circulation minimale s’élève à 30 €/an.