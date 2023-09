De la mer à l’assiette

Connu pour ses plages de sable fin et ses paysages époustouflants, le Littoral belge séduit aussi par sa richesse culinaire exceptionnelle, qui en fait une excellente destination pour tous les amateurs de la gastronomie de la mer du Nord. Une réputation qu’il doit notamment aux pêcheurs belges, qui chaque jour partent de Nieuport, Ostende et Zeebruges pour ramener à terre des produits frais de la mer, que des chefs renommés mettent ensuite à la carte. «De la mer à l’assiette» est le slogan très évocateur de la campagne «Les Saveurs du Littoral», initiée par Westtoer et la province de Flandre occidentale.

Les vedettes du mois

Avec une mer généreuse, les saveurs du Littoral se déclinent à l’infini et offrent un éventail de plats succulents qui raviront les papilles des gourmets les plus exigeants. Des moules, des crevettes grises, des huitres fraîches et des langoustines juteuses sont bien sûr à l’honneur. Mais pour cette nouvelle édition, les stars de l’événement sont la barbue, la raie et le calmar. Des poissons d’automne du VLAM (Office flamand d’agro-marketing). Car, tout comme les fruits et les légumes, le poisson est à son meilleur à la bonne saison. Non seulement il est beaucoup plus frais et donc plus savoureux, mais vous faites aussi un choix durable et peu coûteux. Que vous choisissiez de les déguster grillés, poêlés ou en filet, vous apprécierez leurs saveurs délicates et fraîches

Jan D'Hondt

Des chefs créatifs

En collaboration avec le secteur de la pêche, plus de soixante restaurants côtiers ont participé au concours «Les Saveurs du Littoral» et relevé le défi de réaliser une nouvelle création avec l’un des trois poissons suggérés. Cette action vise particulièrement à mettre en valeur les produits durables et locaux. C’est surtout une belle occasion de découvrir les délices du Littoral et apprécier les talents des chefs de la région. Alors, durant un mois, des chefs éminents présentent avec une immense fierté leur plat unique «Les Saveurs du Littoral» sur leur carte. Au Bistro à Nieuport vous régale d’un filet de barbue grillé au risotto de seiche, shiitake et bouillon dashi. Chez Mondieu à Coxyde, savourez un calmar sauté à l’ail et au curry de Madras, accompagné d’un coulis de piment doux. Toi, Moi et la Mer à Ostende sert des joues de raie poêlées aux petites tomates à la bière Zeevonk, entre autres.

Jan D'Hondt

Quant au lauréat du concours, le jeune chef Emin Avdocic du restaurant Julien à Nieuport, il a conquis le jury avec sa recette «Barbue, langoustine et chou-fleur». Son plat inventif et savoureux répond parfaitement à tous les critères: originalité, terroir et durabilité.

Alors, notez bien les dates dans votre agenda et préparez-vous à vivre une expérience culinaire unique au cœur de la Côte belge. Le temps d’une journée ou d’un week-end, plongez dans les délices de la gastronomie maritime et découvrez des saveurs iodées uniques pour éveiller vos papilles gustatives. Il ne vous reste plus qu’à réserver une table dans l’un des restaurants participants!