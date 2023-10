Les SUV électriques EQA et EQB de Mercedes-Benz, lancés en 2021, avaient déjà tout pour plaire. Aujourd’hui, ils sont encore plus irrésistibles, grâce à une actualisation esthétique et technique. Ils bénéficient de nombreuses mises à jour et de nouvelles fonctionnalités efficaces.

Contenu sponsorisé : Mercedes EQA et EQB: nouveau look pour une nouvelle expérience

Design mis à jour :

Le restylage des Mercedes EQA et EQB est nettement visible sur la calandre avec leur panneau noir lisse et orné d’une étoile. Celle-ci est surplombée par un bandeau lumineux, offrant un design nocturne avec un effet de reconnaissance élevé. Les étoiles noires sont de série, avec Electric Art et AMG Line, celles-ci sont chromées. Le nouveau pare-chocs accentue quant à lui l’effet de largeur à l’avant. À l'arrière, la signature lumineuse est revue mais conserve le bandeau caractéristique des EQ qui traverse le hayon. Et pour personnaliser ces modèles, deux nouvelles teintes extérieures (bleu spectral et argent high-tech) font leur entrée, accompagnés de nouveaux designs de jantes. Sur l'EQA équipée du pack AMG, les arches de roues arborent désormais la couleur de la carrosserie.

Pour la première fois, une attache remorque est disponible en option pour l’EQB à cinq places. La capacité de remorquage est de 1 700 kg pour les modèles à quatre roues motrices 4MATIC.

Modifications intérieures :

L'EQA et l’EQB version 2024 apportent plusieurs nouveautés à leur habitacle. Ils sont maintenant livrés avec le volant à palettes de commande tactiles et l’écran tactile central de 10,25 pouces de série. Ces nouveaux SUV seront aussi dotés de la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX. Celui-ci est plus intuitif et intelligent grâce à son interface «Zero Layer» Il inclut notamment la connectivité sans fil des smartphones via Apple CarPlay et Android Auto. L’apparence des écrans peut tout à fait être personnalisée avec trois styles d’affichage (discret/sportif/classique) et trois modes (navigation/assistance/service).

L'assistant vocal a aussi été mis à jour et permet d'effectuer certaines fonctions sans prononcer les mots-clés «Hey Mercedes». Quant à l’ambiance sonore, le système de son Surround Burmester en option propose désormais l’expérience immersive Dolby Atmos, qui permet d’entendre la musique quasiment comme enregistrée en studio.

Il est à noter que des fonctions et des équipements supplémentaires des véhicules peuvent être activés via la technologie over-the-air (OTA)

Davantage d’efficacité et d’autonomie :

D’autres fonctions améliorées dans les Mercedes EQA et EQB concernent particulièrement les systèmes d’aide à la conduite avec technologie de capteur optimisée (caméra polyvalente et caméra de recul). Cela permet une assistance au maintien de voie plus douce et un système d’aide au stationnement plus performant.

Mercedes-Benz a pu booster l’autonomie des EQA et EQB sans augmenter la taille des batteries, mais en améliorant la consommation de tous les composants. Des ajustements aérodynamiques, particulièrement au niveau des arches de roues arrière, et l’utilisation des pneus à faible résistance au roulement ont contribué à cette réussite. L'autonomie mixte WLTP maximale passe ainsi de 529 à 550 km pour l'EQA (version EQA 250+), et de 486 à 536 km pour l'EQB (version EQB 250+), soit jusqu'à 50 km supplémentaires.

La nouvelle fonction «surveillance de l’autonomie» s’avère utile pour économiser l’énergie. Elle recommande, par exemple, d’éteindre écrans et climatisation ou limiter leur fonctionnalité. La pompe à chaleur intégrée aide elle aussi à maximiser l’autonomie en utilisant la chaleur des batteries pour chauffer l’habitacle des EQA ET EQB. Grâce à leur mise à jour, les EQA et EQB restylés sont équipés de la fonction «Plug & Charge», qui permet d'initier la recharge, dès que le câble est branché.

L’EQA et l’EQB sont fabriqués dans les usines de Rastatt (Allemagne) et de Kecskemét (Hongrie). Leur production est neutre en carbone, comme dans toutes les usines de Mercedes-Benz, depuis 2022.

Les versions actualisées de l’EQA et de l’EQB peuvent être commandées, à partir de l’automne 2023, et arriveront chez les concessionnaires, début 2024.