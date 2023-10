Êtes-vous prêt à révolutionner votre façon de conduire? Mercedes-Benz vous offre la possibilité d’embarquer à bord de son EQE SUV 100% électrique. Vous serez séduit à coup sûr par son allure sportive. La signature lumineuse avant et arrière ainsi que la calandre spécifique à la gamme EQ accentuent l’élégance et l’aérodynamisme du véhicule, lui conférant une présence indéniable sur la route.

Un SUV puissant et agile

Sous le capot de ce SUV, une motorisation puissante (de 215 à 460 kW) qui offre des performances en totale adéquation avec l'image de la marque. Le châssis comporte une suspension à quatre bras à l'avant et une suspension multibras indépendante à l'arrière. La direction de l'essieu arrière offre jusqu'à 10 degrés de braquage. Cinq motorisations sont proposées en versions standard et AMG: EQE 350+, EQE 350 4Matic, EQE 500 4Matic, AMG EQE 43 4Matic+ et AMG EQE 53 4Matic+. Découvrez ici le stock immédiatement disponible.

Une autonomie jusqu’à 593 km

Grâce à sa batterie lithium-ion haute capacité, l'EQE SUV affiche une autonomie impressionnante allant jusqu’à 593 km (WLTP). Elle est intégrée dans la gestion thermique intelligente avec une pompe à chaleur de série. Conduire sans se soucier de la recharge est garanti. Vous pouvez expérimenter l’électromobilité de manière simple et flexible à l’aide des nombreux services numériques tels que l’assistant ECO, Mercedes me Charge et la navigation Electric Intelligence. L’EQE SUV est livré de série avec 11 kW, ou 22 kW en option. La recharge rapide est plafonnée à 170 kW, permettant de récupérer 220 km d’autonomie en à peine 15 minutes.

Des équipements de pointe

L’EQE SUV embarque le meilleur de la technologie Mercedes en matière d'aides à la conduite, de sécurité et autres systèmes de pointe tels que l'assistant de freinage actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, l'assistant d'angle mort actif, Digital Light, etc. Ce modèle est hautement personnalisable en activant des fonctions supplémentaires via la technologie Over-the-Air (OTA).

Un habitacle luxueux, confortable et high-tech

L'intérieur de l'EQE SUV est un mélange harmonieux de confort, de luxe et de technologie intuitive. L’impressionnant hyper-écran MBUX de 1,41 m porte le système d’infodivertissement à un niveau supérieur. Les matériaux de haute qualité associés aux divers éléments sonores et lumineux créent une atmosphère futuriste. L’équipement se distingue par les fonctions ENERGIZING COMFORT et ENERGIZING AIR CONTROL Plus pour un bien-être optimal. L’EQE SUV est le véhicule le plus confortable et le plus spacieux de son segment. Idéal pour voyager en famille!

Production neutre en CO₂