Une connexion à la fibre, sans devoir souscrire à des extensions de capacité, est largement suffisante pour répondre à tous les usages domestiques, que vous soyez un insatiable gamer ou le plus grand binge watcher de séries et films. Elle permet en effet de répondre aux usages intensifs de plusieurs utilisateurs connectés au même moment.

Si les performances ne sont pas au rendez-vous, le problème ne vient généralement pas du réseau public, mais le plus souvent de l’installation domestique, à savoir la box et des répétiteurs.

Ces nouveaux équipements permettent par exemple de contrôler le réseau domestique à distance au moyen d’une application mobile. Depuis votre Smartphone, il est alors possible de vérifier les performances du réseau à tout moment, d’allumer ou d’éteindre votre box à distance. Parmi d’autres fonctionnalités proposées on peut aussi citer la possibilité de modifier votre mot de passe, de créer un Wifi pour les invités, de consulter les équipements connectés et les déconnecter à distance ou encore établir certaines restrictions afin d’exercer plus efficacement votre contrôle parental.