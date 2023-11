Notre commune côtière s’anime également pendant la période hivernale. Pendant la période de fin d’année, les rues et les bâtiments sont illuminés de façon festive, et une vaste offre hivernale est proposée aux jeunes et aux moins jeunes. La combinaison idéale pour un week-end de shopping de Noël !

ACHATS DE NOËL DANS UNE ATMOSPHÈRE MAGIQUE

Pendant les fêtes de fin d’année, les rues commerçantes revêtent leurs illuminations festives et féériques, et de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands. La combinaison idéale pour un week-end de shopping de Noël! Grâce à son offre de boutiques, Knokke-Heist est un haut lieu de la mode. Vous y trouverez les marques les plus prestigieuses, sans oublier que les magasins sont toujours ouverts les dimanches et jours fériés.

Pas le temps de faire du shopping en journée? Les commerçants de la Graaf d’Ursellaan (le 15 décembre) et de la Dumortierlaan (le 29 décembre) vous chouchoutent encore plus pendant cette période de fêtes en organisant des nocturnes.

N’hésitez pas à monter à bord de notre Shopping Shuttle qui relie les principales artères commerçantes de la ville. Les navettes circulent tous les jours entre 11 et 18h pendant les vacances d’hiver, et les vendredis, samedis et dimanches en dehors des vacances.

LA GASTRONOMIE

Pendant la période de Noël, Knokke-Heist se transforme en une oasis culinaire, où les clients sont choyés avec des plats délicieux, et une ambiance chaleureuse et accueillante. Les chefs locaux s’inspirent des saveurs et des ingrédients de l’hiver, et créent des menus qui s’accordent parfaitement avec l’atmosphère chaleureuse de la saison des fêtes. Pensez à des ragoûts copieux, à des plats de gibier raffinés et à des plats de poisson savoureux avec une touche festive.

La combinaison d’une excellente cuisine, d’une hospitalité chaleureuse et d’une ambiance de Noël enchanteresse fait d’une visite à Knokke-Heist pendant les fêtes une expérience inoubliable pour les gourmets et les épicuriens.

L’HIVER AU ZWIN

Que l’hiver ne vous empêche pas de profiter de la magnifique réserve naturelle du Zwin! Chaque jour des vacances d’hiver, des guides vous attendent tout au long du parcours des cabanes. Les enfants sont invités à écouter un charmant conte d’hiver ou à réaliser un bricolage au centre d’observation. Plutôt envie d’une visite guidée à thème? Alors, joignez-vous à l’une de nos promenades familiales ou hivernales!

ATMOSPHÈRE HIVERNALE CHALEUREUSE

Pour rester dans l’ambiance, vous pouvez également profiter de l’agréable bar d’hiver Ice Bar sur la place Van Bunnenplein, ou vivre l’ultime sensation de Noël en visitant la crèche sur le Zeedijk Heist, près de la Heldenplein, avec des statues grandeur nature entourées de grands sapins illuminés et décorés.

Plaisir de glisse garanti pour toute la famille à la patinoire de Knokke-Heist! N’hésitez pas à aller y faire un tour pour manger un bout et prendre un verre. Les plus jeunes pourront également profiter d’une petite fête foraine.