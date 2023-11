Concept of housing for young family

Vous avez probablement déjà entendu parler du compte épargne logement et de ses avantages fiscaux, mais connaissez-vous son fonctionnement et ses avantages ?

Une combinaison de l’épargne et de l’emprunt avec des avantages fiscaux

Le contrat se déroule en trois phases distinctes: la phase d’épargne avec des versements mensuels réguliers ; la phase d’attribution où vous recevez l’intégralité de votre épargne-logement (incluant le montant épargné et l; et enfin la phase de prêt pour le remboursement du crédit. Bien sûr, vous avez également la possibilité de simplement épargner sans contracter de prêt.

Pourquoi le compte épargne logement est-il avantageux?

Les avantages fiscaux

Cependant, depuis la réforme fiscale de 2017, les conditions d'utilisation du montant de l'épargne sont devenues plus strictes. Les fonds doivent être utilisés pour financer la construction, la rénovation ou la transformation de votre résidence principale ou pour rembourser un prêt immobilier. Il n'est plus possible de financer d’autres biens que votre résidence principale, ni d’acheter des biens dits "meubles" tels que des canapés, tables, chaises, cuisine, etc.).