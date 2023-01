Contenu sponsorisé : Enovos offre un kit d’économie d’énergie enoprimes

Aérateurs pour robinet, régulateur de débit de douche, ampoules LED, joint isolant pour portes et fenêtres… les ménages seront prévenus par courrier que le kit d’économie d’énergie gratuit proposé par Enovos, dans le cadre du programme enoprimes, sera à retirer dans leur commune participante.

Tous les moyens sont bons pour économiser l’énergie et les ressources naturelles et, lorsque les solutions les plus simples sont les plus efficaces, il ne faut surtout pas s’en priver. La nouvelle action enoprimes que lance Enovos, le principal fournisseur d’énergie du pays, va aider de nombreux ménages à faire un pas de plus dans le sens de la sobriété, sans avoir à rogner sur leur confort. Des dizaines de milliers de kits d’économie d’énergie gratuits vont effectivement être distribués au Grand-Duché. Les foyers qui recevront l’invitation dans leur boîte aux lettres pourront aller chercher leur kit à la commune. La liste des communes qui participent à l’opération est consultable sur enoprimes.lu.

Les kits d’économie d’énergie contiennent onze objets très simples à installer. En les utilisant, un foyer composé de quatre personnes pourra épargner jusqu’à 59 m³ d’eau, 3 706 kWh de consommation d’énergie et 329 kg de CO2 chaque année (correspond à une consommation moyenne d’un foyer de quatre personnes). À l’heure actuelle, un tel bilan est loin d’être négligeable!

L’eau chaude représente une dépense énergétique considérable dans un foyer. C’est pourquoi, plusieurs objets du kit visent spécifiquement à en réduire la consommation. Deux aérateurs pour robinet vont ainsi permettre de réduire le débit de 12 à 14 litres par minute à seulement cinq litres, sans baisse de confort. Ils sont adaptables à tous types de becs, à la cuisine comme dans la salle de bains.

Sur le même principe, un régulateur de débit de douche compatible avec les flexibles et les robinets va vous permettre d’économiser jusqu’à 45 % d’eau sur la base d’un débit moyen de 18 litres. Grâce à ce régulateur, vous ne devez pas changer votre pommeau de douche pour faire des économies.

Pour connaître précisément le débit de chaque robinet ou douche de la maison, le kit comprend également un sac débitmètre en plastique recyclable. Il suffit de le fixer à l’arrivée d’eau et d’ouvrir les robinets pendant dix secondes. Les graduations vous donneront instantanément leur consommation. Un bon moyen pour repérer les installations qui gaspillent le plus et pour sensibiliser toute la famille à la quantité d’eau que l’on utilise, sans forcément s’en rendre compte.

Toujours pour la salle de bain, vous recevrez un sablier de douche avec lequel vous pourrez visualiser l’écoulement des cinq minutes nécessaires à une douche. Il se fixe grâce à une ventouse, il suffit de le mettre à l’horizontale pour l’arrêter lorsque l’on coupe l’eau.

Votre éclairage est également plus efficace grâce aux trois lampes de type LED.

Enfin, grâce à un thermomètre d’ambiance, on pourra surveiller la température et éviter de surchauffer son domicile.

Dans un autre registre, le kit d’économie d’énergie contient également un rouleau de joint isolant à coller sur l’encadrement des portes et fenêtres. Il permettra d’éviter la déperdition de chaleur ou l’entrée d’air froid.

Un bas de porte adhésif, lui, coupera les transferts de chaleur entre une pièce de vie chauffée et une autre plus froide. Il est important de signaler qu’à l’exception des ampoules LED, tous les produits offerts dans le kit d’économie d’énergie sont fabriqués en Europe. Le carton est recyclé et l’assemblage a été réalisé dans des ateliers protégés en France.

Ce kit est une illustration de la volonté d’Enovos qui souhaite aider avec son programme enoprimes les habitants à mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie. Accompagnant la stratégie nationale de réduction de la demande d’énergie déployée par l’État, Enovos apporte des conseils d’experts et des solutions concrètes. Le fournisseur d’énergie offre également des enoprimes pour les particuliers qui investissent dans la rénovation énergétique de leur logement.