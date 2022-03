Continental ne veut pas faire face à ses salariés

Bousculée il y a dix jours, la direction de l’entreprise a annoncé jeudi que le prochain comité central d'entreprise prévu à Reims mardi, se tiendrait finalement à Nice, pour des «raisons de sécurité».

Il y a dix jours, de nombreux salariés en colère étaient venus en cars de l'Oise à Reims, pour se rassembler devant l'hôtel où se déroulait le CCE. Ils avaient lynché symboliquement un mannequin représentant le directeur de leur usine et jeté œufs et chaussures sur deux autres mannequins, suspendus à la façade de l'hôtel, figurant le même directeur et un dirigeant allemand du groupe.