Projet au Luxembourg : Contournement d'Hesperange: le gouvernement a tranché

LUXEMBOURG – Le ministère de la Mobilité a retenu la variante «nord-ouest» concernant le contournement d'Hesperange et Alzingen. Un projet d'envergure qui ne sera pas sans conséquence sur la nature.

Plus d'un an après avoir présenté les différentes options liées à ce projet d'infrastructure de grande envergure, le gouvernement a retenu la variante «nord-ouest» concernant le contournement d'Alzingen, indique le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Pour cela, le ministère s'est basé sur le rapport d'incidence sur l'environnement mais également sur une enquête publique réalisée dans la commune en mars dernier.