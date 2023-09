Le Luxembourg en bref: Il n'y aura pas de tunnel pour contourner Bascharage

Le CGDIS indique aussi que l'activité a été plus importante les week-ends et que le plus grand nombre d'interventions a été enregistré le dimanche 10 septembre, veille de la clôture, avec 30 prises en charge et 10 évacuations vers l'hôpital de garde. Le CGDIS relève aussi n'avoir effectué aucune intervention d'ordre technique pour un incendie ou un sauvetage sur des manèges, malgré la panne d'un grand huit.