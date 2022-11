Au Luxembourg: Contrairement au Black Friday, le Cyber Monday peine à s’imposer

Le Black Friday est plus populaire au Luxembourg que le Cyber Monday.

Après le Black Friday, ce lundi a lieu le Cyber Monday. Une journée créée aux États-Unis par les détaillants pour encourager les gens à faire leurs achats en ligne, le lundi suivant ce fameux vendredi. Au Luxembourg, de nombreuses enseignes prolongent leurs promotions du Black Friday jusqu’au lundi plutôt que de faire un vrai Cyber Monday. «Contrairement au Black Friday, nous n’avons pas trop communiqué sur le Cyber Monday, nous nous focalisons plus sur la Saint-Nicolas, indique Philippe Herremans, coordinateur de Letzshop.lu. Il constate «une baisse des achats, le week-end après le Black Friday. Ce dernier vendredi de novembre est une date importante, elle marque le début des achats de fin d’année. Le pic de visites en novembre sur notre site a lieu ce jour-là».

Black Friday, «la journée la plus importante de l'année»

Une pratique partagée par Hifi International. «Plutôt que communiquer spécifiquement sur le Cyber Monday, chez Hifi nous prolongeons nos offres jusqu’au lundi, indique Thibaut Puls, digital marketing manager. Nous ne pouvons pas dire que les gens achètent plutôt en magasin le vendredi, et en ligne le lundi. Le vendredi est la journée la plus importante de l’année, puis la forte activité s’étale jusqu’au lundi. Si l’on parle spécifiquement du site, le vendredi voit le trafic multiplié par quatre puis redescend un peu les samedi, dimanche et lundi».