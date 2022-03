Au Luxembourg : «Contre le phishing, il faut prévenir et conseiller»

LUXEMBOURG - Les attaques dites de phishing, qui consiste à tromper le destinataire en usurpant l’identité d’une institution ou d'une entreprise, se multiplient.

Les entités usurpées sont souvent impuissantes pour lutter contre le fléau. Bee Secure indique que la prévention reste le moyen le plus efficace. Il recommande de ne pas communiquer de données confidentielles par mail, de ne pas ouvrir de pièces jointes inconnues et d’activer la double authentification sur tous les comptes utilisateurs. «Il faut également vérifier l’en-tête et le nom de domaine, se méfier des offres alléchantes et, le cas échéant, bloquer l’expéditeur et supprimer le message».