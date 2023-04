Guerre en Ukraine: «Nous sommes prêts»: Kiev va lancer une contre-offensive

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes, l'hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. L'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite.