Paris : Contrefaçon: une «vraie expo» pour parler du faux

Une exposition aide à déceler le vrai du faux. Elle alerte sur les dangers sanitaires des contrefaçons.

Faux sacs de luxe ou DVD piratés n’étonnent plus. Mais pense-t-on à vérifier que chaussures ou jouets ne sont pas des imitations de moindre qualité? Une exposition à Paris aide à déceler le vrai du faux et alerte sur les dangers économiques et sanitaires des contrefaçons. Tracé en grandes lettres rouges au néon, le mot «contrefaçon» happe le regard à l’entrée de «La vraie expo qui parle du faux», organisée par la Cité des sciences et de l’industrie à La Villette.