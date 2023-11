Le Hamas «a perdu le contrôle à Gaza», ses combattants «fuient vers le sud», dit Israël

«Les évacuations forcées des hôpitaux pédiatriques al-Nasr et al-Rantissi ont laissé des malades dans les rues sans soin» dans la ville de Gaza, a déclaré Mohammed Zaqout. «Nous avons totalement perdu le contact avec les soignants» de ces deux hôpitaux, a-t-il ajouté. «Des soldats israéliens ont ouvert et sécurisé un passage pour permettre à la population civile d’évacuer, à pied et en ambulance, les hôpitaux al-Chifa, al-Rantissi et al-Nasr», avait indiqué plus tôt l’armée israélienne.