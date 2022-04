37 agents et deux chiens : Contrôle antidrogue à Rodange, six arrestations

RODANGE – La police a sorti les grands moyens, jeudi en gare de Rodange, pour faire la chasse aux dealers.

Au total, 37 agents, dont 23 policiers du sud-ouest, douze membres de la police judiciaire et deux agents des douanes, ont mené un vaste contrôle antidrogue jeudi autour de la gare de Rodange. Ils avaient emmené deux chiens pour renifler l'éventuelle présence de substances interdites.

Une action qui a porté ses fruits, puisque six dealers présumés ont été pris en flagrant délit. Les drogues et autres objets liés qu'ils avaient sur eux ont été saisis. Les suspects ont en outre été arrêtés sur ordre du parquet et seront présentés à un juge d'instruction.