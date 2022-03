Week-end prolongé : Contrôles renforcés dans le Grand Est

GRAND EST - Lors de ce week-end de l'Ascension, la police va intensifier ses contrôles sur les routes du Grand Est, en France.

Le week-end de l'Ascension est l'un des plus meurtriers de l'année.

En raison du trafic important, du beau temps, des fêtes de famille, etc., ce week-end est l'un des plus accidentogènes de l'année. En Belgique, en moyenne quatre personnes perdent la vie par jour durant ce week-end, faisant de l'Ascension la période la plus meurtrière de l'année. Le constat est identique en France.