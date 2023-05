Suisse: Controverse autour de l’une des plus grandes ventes de bijoux de l’histoire

Christie’s lance, à partir de mercredi, la vente aux enchères en ligne de centaines de bijoux ayant appartenu à la milliardaire autrichienne Heidi Horten, dont le mari, un homme d’affaires allemand, a fait fortune sous les nazis. Plus de 700 bijoux qui furent en possession de cette mécène autrichienne (1941-2022) font partie de cette collection estimée à plus de 150 millions de dollars.

Quatre cents lots seront dispersés en salle à Genève les 10 et 12 mai, les autres seront mis en ligne du 3 au 15 mai puis en novembre. Cette vente pourrait éclipser les précédents records établis par Christie’s lors des ventes de biens ayant appartenu à l’actrice Elizabeth Taylor en 2011 et de la collection «Maharajas et magnificence moghole» en 2019, qui ont toutes deux dépassé les 100 millions de dollars.

«C’est un moment historique pour Christie’s»

«C’est un moment historique pour Christie’s», a affirmé Anthea Peers, présidente de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. Parmi les lots figurent des pièces exceptionnelles du XXe siècle signées Cartier, Harry Winston, Boivin et Van Cleef & Arpels, ainsi qu’une importante sélection de perles, de pièces en jade et de créations Bulgari des années 1970, 1980 et 1990.