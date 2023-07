Ramasser des coquillages sur la plage peut vous coûter cher

Ramasser des coquillages en guise de souvenir n’est pas permis partout. PEXELS/JAVEL

Pour beaucoup, vacances et ramassage de coquillages vont de pair, au même titre que les poissons et la mer. Sauf qu’il n’est pas possible de rapporter en souvenir toutes les espèces de coquillages dans ses bagages. Si vous omettez de respecter cette interdiction, vous risquez d’avoir affaire aux autorités au retour. Nous faisons le point sur les pays où le ramassage de coquillages est interdit.

Lieux où le ramassage de coquillages est interdit

Il est strictement interdit de ramasser des coquillages en Égypte, République dominicaine, à Dubaï, en Italie et au Mexique, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Turquie, aux États-Unis et à Chypre. Retirer des coquillages des plages de ces pays constitue une atteinte à un écosystème protégé et est passible d’amendes salées. Vous trouverez des informations détaillées sur les interdictions en vigueur dans les différents pays sur les sites des Ministères des affaires étrangères de chacun d’entre eux. À titre indicatif: ramasser et emporter des coquillages (ou du sable) en Sardaigne risque de vous coûter de 500 à 3 000 euros.

Mieux vaut laisser les coquillages là où ils sont si l’on veut éviter de se retrouver avec une amende salée. PEXELS/NATALIE

Pas touche au sable!

Comme pour les coquillages, le ramassage de sable n’est pas non plus systématiquement autorisé. Outre la Sardaigne, il est strictement interdit d’emporter avec soi du sable en Turquie, Égypte, Thaïlande et aux Philippines. Même son de cloche sur l’île de Sylt, dans le nord de l’Allemagne. Pourquoi en est-il ainsi? L’érosion naturelle fait que les plages reculent et à certains endroits, chaque grain de sable compte, littéralement.

Dans certains pays, il est autorisé de ramasser des coquillages pour un usage privé. PEXELS/ANNA ALEXES

Lieux où le ramassage de coquillages est autorisé

En Allemagne, France, Grèce, Croatie, au Portugal et en Espagne, il est en principe permis de ramasser des coquillages. En principe, les myes des sables, les moules bleues et les palourdes, par exemple, ne sont pas protégées et peuvent être ramenées dans les valises. Attention: en Suisse, il est interdit d’importer les coquilles d’escargots de mer et de moules géantes.

Il est interdit d’importer des coquilles de strombes en Suisse, que vous les ayez trouvées sur la plage ou achetées en souvenir. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO