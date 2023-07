A la frontière entre les Corées, des passages en force aussi dangereux que rares

Echanges de tirs, voiture lancée à tombeau ouvert, sprints dans les champs de mines: les passages en force de la frontière entre les deux Corées sont extrêmement dangereux et restent exceptionnels. Un soldat américain s'y est pourtant risqué cette semaine.

L'AFP fait le point sur les cas de défection les plus sensationnels :

Il a commis cet acte «délibérément et sans autorisation», ont déclaré les autorités américaines. M. King venait d'être libéré d'une prison sud-coréenne le 10 juillet, où il avait purgé une peine de deux mois pour agression.

Selon l'agence de presse Yonhap, il est également soupçonné d'avoir «donné des coups de pied répétés à la porte arrière d'un véhicule de patrouille de la police dans le district de Mapo à Séoul» en octobre dernier et d'avoir insulté des policiers qui tentaient de l'appréhender.

- Soldat nord-coréen -

Au volant d'un véhicule, roulant à tombeau ouvert, Oh Chong Song, alors âgé de 24 ans, a traversé la frontière de Panmunjom, sous une pluie de balles nord-coréennes, avant de s'abriter derrière un bâtiment en Corée du Sud. Souffrant de plusieurs blessures par balle, il a dû subir de multiples opérations. Plus tard, M. Oh a expliqué avoir grandi en écoutant la musique du Sud, dont la culture lui le faisait rêver.