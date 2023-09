Corée du Nord: Kim Jong-un acclamé lors de son retour au pays

Kim Jong Un est arrivé mardi soir en gare de Pyongyang à bord de son train blindé . Le dirigeant nord-coréen a ainsi refermé un voyage de près d’une semaine en Russie, qui figurera «à jamais dans l’histoire» des relations bilatérales, ont rapporté mercredi les médias d’État. Kim est rentré «en bonne santé» et a été accueilli à l’arrivée du train par des «hourras» de hauts responsables et de Nord-Coréens, selon l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

Au cours de cette visite de six jours, Kim a rencontré le président russe Vladimir Poutine, ce qui alimente les craintes de l’Occident que Moscou veuille acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine. La Corée du Nord est, de son côté, suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles. Les deux pays sont sous le coup de sanctions internationales: Moscou pour son invasion de l’Ukraine et Pyongyang pour ses programmes nucléaires et balistiques.