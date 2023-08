Corée du Nord: Kim Jong-un constate les dégâts après la tempête

via REUTERS

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le Premier ministre nord-coréen Kim Tok Hun visitent des fermes touchées par le typhon dans le comté d’Anbyon.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité des fermes touchées par la tempête Khanun et a supervisé des hélicoptères militaires pulvérisant des pesticides pour tenter de sauver des cultures essentielles, selon les médias d’État vendredi.

La tempête tropicale Khanun, a traversé la Corée du Nord, la semaine passée, après s’être abattue sur le Japon. Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact plus important sur le Nord, isolé et appauvri, dont les infrastructures sont moins résistantes, et que la déforestation a rendu vulnérable aux inondations.