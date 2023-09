Le soldat américain expulsé est de retour aux Etats-Unis

«Je confirme qu'il a atterri aux États-Unis», a déclaré à l'AFP ce responsable, sans donner plus de détails. Selon un autre responsable, il devait être pris en charge dans un hôpital militaire au Texas, là où la star du basket-ball Brittney Griner avait été examinée après sa détention en Russie l'an dernier.

Ce soldat avait été récupéré mercredi en «bonne santé» par l'armée américaine après avoir été expulsé par la Corée du Nord, au terme d'une séquence diplomatique dans laquelle la Suède et la Chine ont joué un rôle.

Commission de discipline

Trois mois plus tôt, Travis King, soldat américain stationné en Corée du Sud, était entré illégalement en Corée du Nord depuis la zone démilitarisée séparant les deux pays. Il devait rentrer au Texas pour répondre à une commission de discipline après avoir eu maille à partir avec les autorités en Corée du Sud.

Selon l'agence d'État nord-coréenne KCNA, qui avait rapporté la détention du soldat King, ce dernier avait fait défection pour échapper «aux mauvais traitements et à la discrimination raciale dans l'armée américaine». La Corée du Sud est un allié clé des États-Unis et accueille quelque 27 000 militaires américains sur son sol.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin du conflit dans la péninsule en 1953, qui s'est conclu sur un armistice et non un traité de paix, et leur frontière commune est particulièrement fortifiée.